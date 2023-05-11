Опубликовано: 10:36, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Московской бирже евро подешевел по отношению к рублю, курс европейской валюты опустился ниже 83 рублей. Доллар также стремится вниз, в сторону отметки в 75 рублей.

Курсы доллара и евро продолжили свое падение в ходе утренних торгов на Московской бирже. Европейская валюта впервые с начала апреля упала ниже 83 рублей, а доллар может опуститься до отметки в 75 рублей.

По данным на 9:59 мск, за европейскую валюту на бирже давали 82,99 рублей. Это означает, что евро подешевел на 55,5 копейки. Курс доллара потерял 19 копеек утром и сейчас торгуется на отметке 75,87 рублей.

Стоит добавить, что стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) сократилась до 79,07 рублей (-35,4 копейки).