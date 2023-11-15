Вестник Кавказа

Торги Мосбиржи стартовали со слабого роста доллара и евро

Торги Мосбиржи стартовали со слабого роста доллара и евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи доллар показал слабый рост, немного вырос и евро.

Торги на Московской бирже стартовали с небольшого роста доллара – американская валюта прибавила 10,5 копейки и сейчас торгуется за 88,91 рубля.

Вслед за долларом вверх потянулся и евро – европейская валюта прибавила 1,75 копейки и сейчас стоит 97,29 рубля, передает ТАСС.

А вот китайская национальная валюта теряет позиции – юань "полегчал" на 0,3 копейки, сейчас он стоит 12,39 рубля.

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