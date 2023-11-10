Орешкин допустил новое укрепление рубля

До конца года рубль может укрепиться еще. Резких скачков курса не предвидится, рассказал Орешкин.

Курс рубля может укрепиться еще в 2023 году, но серьезных перемен ждать не стоит, считает помощник российского президента Максим Орешкин.

"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще, но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит"

– Орешкин

Он объяснил восстановление курса тем, что в стране стали восстанавливаться торговля и спрос.

"Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию"

– Орешкин

Коррекции курса рубля способствовали цены на нефть и газ ниже прошлогодних, добавил он в интервью газете "МК". На фоне ухода с рынка иностранных компаний и частичным погашением внешних долгов рос спрос на иностранную валюту, отчего нацвалюта временно ослабела.

"Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению"

– Орешкин