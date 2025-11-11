Токаев связал все успехи России с ее президентом

Все успехи современной РФ связаны с лидерством президента страны Владимира Путина, заявил во время своего государственного визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Москву рассказал, с кем связаны все успехи нынешней России.

"Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства"

- Касым-Жомарт Токаев

На сегодняшний день Россия – именно такой сильный, стабильный и процветающий сосед, в котором заинтересован Казахстан – между странами создана прочная база доверительного сотрудничества, отметил казахстанский лидер, передает РИА Новости.

Проведенные переговоры между лидерами двух стран еще раз показали, что никакие внешние вызовы не в состоянии даже пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном, добавил Токаев.