Токаев предупредил об опасности чата GPT

Президент Казахстана высказался за цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. При этом он подчеркнул, что у всего этого есть весомый побочный эффект.

Цифровизация и искусственный интеллект должны стать безусловным приоритетом ЕАЭС. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума с участием глав государств.

При этом он отметил, что существуют негативные моменты, которые связаны с внедрением ИИ.

"Вот чат GPT – студенты пользуются этим инструментом, говорят, что некоторые политические лидеры прибегают к чату GPT, чтобы он им помог составить надлежащую речь"

– глава казахстанского государства

Токаев также рассказал и о побочном эффекте цифровизации. По его словам, это неравенство неравенство в доступе к технологиям, сокращение традиционных рабочих мест, ограничение цифрового суверенитета, включая зависимость от глобальных цифровых монополий.

Президент РК обратил внимание на то, что существует реальная опасность, что в лидеры мирового развития выйдет лишь небольшое количество высокоразвитых стран, а все остальные окажутся на обочине развития.