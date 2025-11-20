Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за транзит в Армению

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность главе АР Ильхаму Алиеву за решение снять ограничения и создать условия для прямой торговли между Казахстаном и Арменией, пишут казахстанские СМИ.
Это заявление было сделано в ходе встречи казахстанского президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Токаев отметил результаты торгового сотрудничества – так за период ноября текущего года через Азербайджан в Армению были осуществлены поставки 1 тыс т казахстанской пшеницы.
Президент подчеркнул важность дальнейшего развития партнерских отношений в этой области и озвучил перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами для осуществления авиаперевозок.
Кроме того, Токаев положительно оценил строительство "Международного маршрута TRIPP" и выразил заинтересованность Астаны в участии в нем.