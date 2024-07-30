Токаев отреагировал на введение Трампом пошлин против Казахстана

Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу по введению пошлин. Он отметил, что Казахстан привержен развитию справедливых торговых связей с США.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев ответил своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с введением пошлины в 25% на товары из республики.
В отправленном письме глава государства подтвердил готовность Астаны к диалогу с Вашингтоном с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
Помимо этого, казахстанский лидер выразил уверенность в достижении компромисса. Он добавил, что Казахстан привержен развитию справедливых торговых связей с США.