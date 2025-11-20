Токаев наградил Пашиняна высшим орденом Казахстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил из рук казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева орден "Алтын Қыран" ("Золотой орел") — высшую награду страны.
Вручая главе правительства Армении орден почета, Токаев назвал Пашиняна подлинным лидером, отметив вклад в развитие Армении и мирный процесс с Азербайджаном. Президент Казахстана также заявил о выводе двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. В ответ армянский премьер поблагодарил за высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что воспринимает присужденную награду как знак особого уважения к народу Армении.
"Для меня большая честь — быть удостоенным высшей награды братской Республики Казахстан и получить ее лично от Вас. (…) Уверен, что эта награда послужит дальнейшему развитию не только двусторонних отношений, но и всего нашего большого региона"
— Никол Пашинян