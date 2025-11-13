Теракт случился в поселении на Западном берегу Иордан

В результате теракта на Зпадном берегу реки Иордан погиб один человек. Еще несколько получили ранения, их доставили в медицинское учреждение.

На перекрестке Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан трое неизвестных, вооруженных ножами, совершили террористическую атаку. Об этом сообщает израильская национальная медицинская служба.

Боевики протаранили на автомобиле пешеходов-израильтян, после чего один из них вышел и начал нападать на людей с ножом.

В результате теракта один человек погиб, еще трое получили ранения. Все пострадавшие были направлены в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн-Керем.

По данным врачей, пострадавшая в результате теракта женщина находится в настоящее время в тяжелом состоянии.

Дислоцированные на месте происшествия войска Армии обороны Израиля нейтрализовали троих нападавших. ЦАХАЛ, согласно данным израильского издания Walla, устанавливает блокпосты и закрывает близлежащие палестинские города и поселения, мотивируя соображениями безопасности.