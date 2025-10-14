Теракты в Индии и Пакистане 2025: все о взрывах в Дели и Исламабаде

В начале этой недели мощный взрыв потряс исторический район индийской столицы, а менее чем через сутки волна насилия докатилась до Пакистана, где террорист-смертник атаковал здание суда в Исламабаде. Расскажем, что произошло в Дели и Исламабаде, как отреагировали власти двух стран и почему, а также что происходит между Пакистаном и Индией сейчас.

Эти два инцидента, унесшие жизни десятков человек, не только стали шоком для двух ядерных держав, но и резко обострили и без того напряженные отношения в регионе. На фоне взаимных обвинений между Нью-Дели и Исламабадом началась опасная игра, угрожающая ввергнуть Южную Азию в новый виток конфронтации

Теракт в Индии - что произошло в Дели?

10 ноября 2025 года, в 18:52 по местному времени, мощный взрыв раздался в оживленном районе Старого Дели в непосредственной близости от станции метро "Красный форт" и знаменитого одноименного памятника архитектуры эпохи Великих Моголов. Согласно официальному заявлению комиссара полиции Дели Сатиша Голчи, эпицентром взрыва стал автомобиль, остановившийся на красный свет. Внутри машины произошла детонация, в результате которой были повреждены соседние транспортные средства. По последним данным на 12 ноября, в результате инцидента погибло 13 человек, более 20 получили ранения. Среди жертв идентифицированы автобусный кондуктор, владелец косметического магазина и его двоюродный брат, а также водитель электрорикши.

Как в Индии отреагировали на теракт?

Индийские власти отреагировали быстро, но с заметной сдержанностью в выводах. Премьер-министр Нарендра Моди, находившийся с визитом в Бутане, заявил, что инцидент "глубоко потряс всех", пообещав, что "все виновные будут привлечены к ответственности". Министр обороны Раджнатх Сингх пообещал провести оперативное и тщательное расследование, которое поручили Национальному следственному агентству - главному контртеррористическому органу страны.

Полиция Дели открыла дело по статьям о предотвращении противоправной деятельности (основного антитеррористического закона Индии) и о взрывчатых веществах. Проводятся обыски и аресты: были задержаны первоначальный владелец автомобиля, купивший машину в 2013 году и позже перепродавший ее, а также человек, купивший автомобиль у Салмана. Несмотря на смену владельцев, машина оставалась зарегистрированной на имя первого покупателя. Еще до теракта в результате обысков в нескольких северных штатах Индии полиция изъяла огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, включая почти 2900 кг материалов для изготовления самодельных взрывных устройств.

Теракт в Пакистане - что произошло в Исламабаде?

На следующий день, 11 ноября, около 12:30 по местному времени, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в окружной судебный комплекс на автомагистрали "Сринагар". Согласно главе МВД Пакистана Мохсину Накви, исполнитель попытался проникнуть на территорию суда, но, не сумев этого сделать, подорвал себя около полицейского автомобиля. В результате атаки скончались 12 человек, более 30 человек получили ранения, в том числе чрезвычайно серьезные. Экстремистская группировка "Джамаат-уль-Ахрар", которая отделилась от движения пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан", взяла на себя ответственность за взрыв. При этом центральное руководство ТТП официально отмежевалось от произошедшего.

Почему Пакистан сразу обвинил Индию?

Практически сразу после атаки официальный Исламабад возложил ответственность на Индию. Премьер-министр Шахбаз Шариф, не предоставляя каких-либо доказательств, заявил, что это была работа "индийских прокси", действующих с афганской территории. Он также связал этот инцидент со взрывом за день до этого в городе Вана, где был атакован кадетский колледж. Министр обороны Хаваджа Асиф пошел дальше, заявив, что атака была спланирована из Афганистана по указанию Индии, и не исключил ответных ударов по афганской территории. В своем обращении он объявил, что Пакистан находится "в состоянии войны".

В течение многих лет Пакистан обвинял Индию в спонсировании терроризма на своей территории, утверждая, что индийские спецслужбы используют Афганистан в качестве базы для поддержки антипакистанских боевиков. В то же время Индия также долгое время обвиняла Пакистан в укрывательстве боевиков. При этом обе стороны отрицают обвинения друг друга.

Как Индия ответила на обвинения Пакистана?

Реакция Нью-Дели была незамедлительной. Официальный представитель МИД Ранджир Джайсвал назвал заявления Пакистана "беспочвенными и необоснованными". При этом Нью-Дели до сих пор не обвинил Пакистан в причастности к взрыву на территории Индии. Сдержанность индийских властей напрямую связана с последствиями майского конфликта между сторонами. Объявив, что любой теракт равен "акту войны", правительство Моди создало для себя высокие обязательства. Публичное обвинение Пакистана без неопровержимых доказательств автоматически создало бы огромное внутреннее давление с требованием военного ответа, что может привести к непредсказуемой эскалации. Теперь Индия, вероятно, будет действовать более осмотрительно, пока не найдет неопровержимые доказательства.

Что происходит между Пакистаном и Индией?

Всего полгода назад Индия и Пакистан вступили в краткий, но интенсивный военный конфликт, включавший авиаудары и использование беспилотников. Причиной тогда послужила атака в Пахалгаме (Кашмир), которая унесла жизни 25 туристов. Одновременно обострились отношения между Пакистаном и Афганистаном под управлением "Талибана". Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве боевиков ТТП, что привело к серии приграничных столкновений в прошлом месяце. В то же время Индия, традиционно избегавшая контактов с талибами, за последние годы укрепила дипломатические связи с Кабулом, что вызвало раздражение в Пакистане.

Взрывы в столицах двух государств демонстрируют уязвимость региона перед лицом террористической угрозы. Сложная паутина взаимоотношений - напряженность между Индией и Пакистаном, растущий разлад между Пакистаном и Афганистаном и сближение Индии с талибами - создает взрывоопасную смесь. Любая поспешная акция, будь то Индии против Пакистана или Пакистана против Афганистана, рискует перерасти в масштабный региональный конфликт. На данный момент обе стороны ведут осторожную дипломатическую игру, пока не выйдут на свет новые подробности.