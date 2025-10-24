Вестник Кавказа

Темой встречи Рубио и Фидана стала ситуация в секторе Газа

© Фото: соцсети Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили в Вашингтоне ситуацию в Газе и окончание конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио минувшей ночью в Белом доме провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, говорится в сообщении Госдепартамента США.

На встрече также присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

"Делегации США и Турции подтвердили свою неизменную поддержку усилий по возвращению израильских заложников и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа"

- Госдеп США

Стороны затронули тему окончания конфликта на Украине и миротворческую роль Турции.

"У нас был подробный разговор о том, что мы можем сделать для окончания этого конфликта, какую роль может сыграть Турция с США в этом направлении. Есть взгляды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мы также обсудили это"

- Хакан Фидан

Также на встрече Марко Рубио напомнил турецкому коллеге о призыве американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО отказаться от закупок российских энергоносителей, заявили в госдепартаменте.

