Темой встречи Рубио и Фидана стала ситуация в секторе Газа

Госсекретарь США Марко Рубио минувшей ночью в Белом доме провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, говорится в сообщении Госдепартамента США.
На встрече также присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает РИА Новости.
"Делегации США и Турции подтвердили свою неизменную поддержку усилий по возвращению израильских заложников и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа"
- Госдеп США
Стороны затронули тему окончания конфликта на Украине и миротворческую роль Турции.
"У нас был подробный разговор о том, что мы можем сделать для окончания этого конфликта, какую роль может сыграть Турция с США в этом направлении. Есть взгляды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мы также обсудили это"
- Хакан Фидан
Также на встрече Марко Рубио напомнил турецкому коллеге о призыве американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО отказаться от закупок российских энергоносителей, заявили в госдепартаменте.