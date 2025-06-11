Вестник Кавказа

Telegram-канал с угрозами о теракте заблокировали в Дагестане

Telegram-канал с угрозами о теракте заблокировали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заблокировали Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте. Ранее в республике заблокировали канал с угрозами о терактах в школах и полицейских участках.

Распространявший угрозы о террористическом акте на махачкалинском стадионе "Труд" Telegram-канал заблокирован в Дагестане, сообщает пресс-служба Центра управления регионом.

"Telegram-канал с информацией о возможном теракте на стадионе "Труд" заблокирован после вмешательства Центра управления регионом"

- ЦУР

Как заявил глава республиканского Центра Исрафил Исрафилов, что ведется постоянный мониторинг онлайн-пространств с целью блокировки ресурсов, которые угрожают стабильности.

Стоит добавить, что в мае текущего года в Дагестане заблокировали Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в региональных школах и полицейских участках.

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