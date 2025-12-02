Тела двух заложников передадут до конца дня Израилю

Представители ХАМАС и "Исламского джихада" пообещали вернуть Израилю останки еще двух заложников. Ожидается, что это произойдет до конца суток 3 декабря.

Израиль получит 3 декабря тела еще двух заложников. Об этом сообщили представители вооруженных подразделений ХАМАС и "Исламского джихада".

Они отметили, что вернут еврейскому государству останки заложников в 17:00 по местному времени. Сначала тела получат сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК), которые затем передадут их Израилю.

По данным телеканала Al Arabiya, тела последних двух заложников принадлежат израильтянину Рану Гвили и гражданину Таиланда Судтисаку Ринтхалаку.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.