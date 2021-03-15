Технологический сбор введут в России – источники

Российские власти, по данным источников, приняли решение о введении так называемого технологического сбора, цель нововведения – помочь развитию отечественной промышленности.

Введение технологического сбора на некоторые виды электронной продукции ожидает вскоре россиян, сообщают российские СМИ.

Соответствующее решение уже принято российским кабмином, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Полученные средства власти направят на развитие отечественной промышленности, в частности – на поддержку отраслей радиоэлектроники и микроэлектроники.

Платить новый сбор будут импортеры и отечественные производители. Конкретные ставки будут определять особо для каждого товара. Однако уже известно, что ставка не составит больше 5 тыс рублей.

Список продукции, на которую распространится нововведение, составит также правительство. Постепенно его будут увеличивать, и в течение ряда лет доведут до финального варианта.

Уточняется, что сначала сбор будет взиматься лишь с готовых товаров.

Если законопроект успешно пройдет все стадии принятия, то в силу он вступит с сентября будущего года.