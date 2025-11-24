Тегеран заинтересован в продовольственном сотрудничестве с Москвой

Министр сельского хозяйства Ирана заявил о том, что ИРИ заинтересована стать региональным хабом в сотрудничестве с РФ в области продовольственной продукции.

Иран хочет занять роль регионального продовольственного хаба и планирует реализовать это при содействии России, такое заявление сделал министр сельского хозяйства ИРИ Голамреза Нури Газальдже.

"С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией"

– Голамреза Нури Газальдже

Также министр отметил, что достижению этой цели поможет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, подписанный в начале текущего года. Подписание этого договора значительно облегчило реализацию совместных проектов в торговой и продовольственной сферах.

Сообщается, что Газальдже прибыл в Москву 26 ноября для встречи со своей российской коллегой Оксаной Лут, чтобы обсудить все аспекты российско-иранского партнерства в области сельского хозяйства.