Тегеран задумался о выходе из ДНЯО

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне военных действий США и Израиля, рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди, передает телеканал SNN.
"С учетом сложившихся обстоятельств членство Ирана в ДНЯО больше не имеет смысла, и, по-видимому, преобладающее мнение среди депутатов парламента именно такое - после этих событий нет причин принимать такие ограничения"
– Алаэддин Боруджерди
Выход из ДНЯО позволит Ирану не ограничиваться "мирным атомом".
"Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО"
– Алаэддин Боруджерди
Отметим, что в рамках конфликта США и Израиль не раз атаковали ядерные объекты на территории Ирана, в том числе снаряды падали на территории АЭС "Бушер".