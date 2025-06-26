Тегеран задумался о выходе из ДНЯО

Иран может выйти из ДНЯО на фоне военной агрессии США и Израиля, сообщил член иранского парламента. Выход из договора снимет с ИРИ прописанные в документе обязанности.

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне военных действий США и Израиля, рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди, передает телеканал SNN.

"С учетом сложившихся обстоятельств членство Ирана в ДНЯО больше не имеет смысла, и, по-видимому, преобладающее мнение среди депутатов парламента именно такое - после этих событий нет причин принимать такие ограничения"

– Алаэддин Боруджерди

Выход из ДНЯО позволит Ирану не ограничиваться "мирным атомом".

"Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО"

– Алаэддин Боруджерди

Отметим, что в рамках конфликта США и Израиль не раз атаковали ядерные объекты на территории Ирана, в том числе снаряды падали на территории АЭС "Бушер".