Кремль: страны Персидского залива - друзья России

Дружеский характер отношений России со странами Персидского залива озвучил сегодня Дмитрий Песков, говоря о российском подходе к развитию контактов в регионе Ближнего Востока.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал сегодня о стремлении Москвы сделать все возможное для развития сотрудничества с государствами Персидского залива. Он подчеркнул, что российское руководство считает эти страны и их власти своими друзьями.

"Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива являются нашими добрыми партнерами, нашими добрыми друзьями"

– Дмитрий Песков

В связи с этим пресс-секретаря Владимира Путина отметил, что Кремль принципиально дорожит контактами с государствами Персидского залива, пишет ТАСС.

В частности, Москва ожидает, что представители Саудовской Аравии прибудут в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум 3-6 июня, добавил Дмитрий Песков.

Напомним, что ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и Кувейт регулярно становятся целями для ракетных и беспилотных ударов Корпуса стражей Исламской революции, что иранская сторона объясняет дислокацией американских военных баз в этих странах. При этом удары наносятся не только по объектам США, но и по гражданской, прежде всего энергетической инфраструктуре этих государств.

Также Иран с 28 февраля блокирует Ормузский пролив. В течение месяца он выпустил в открытое море незначительную долю кораблей, скопившихся в Персидском заливе.