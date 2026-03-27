МАГАТЭ: завод по производству тяжелой воды в Иране остановил работу

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране больше не функционирует завод по производству тяжелой воды в Хондабе, предприятие сильно повреждено, сообщает МАГАТЭ.

В городе Хондаб в Иране прекращена работа завод по производству тяжелой воды в связи с повреждениями, информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о здании, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает"

– МАГАТЭ

В сообщении агентства говорится, что "ядерных материалов", о которых сообщалось ранее, в здании найдено не было.

В конце прошлой неделе ряд ядерных объектов Ирана подвергся ударам, в их числе и завод в Хондабе в западной части Исламской Республики.

