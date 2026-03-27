Тело Расима Балаева доставили в Баку

В азербайджанскую столицу прибыло тело Расима Балаева, артист скончался накануне в Стамбуле. Сегодня в Баку пройдет церемония прощания.

Он скончался в Стамбуле в возрасте 77 лет.

Сегодня в Баку состоится церемония прощания с артистом, она пройдет с 12:00 до 13:30 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Расим Балаев будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения в азербайджанской столице.