КСИР уничтожил самолет E-3 на американской базе в Саудовской Аравии

Американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения был уничтожен в результате иранского удара по базе в Саудовской Аравии.

Силы КСИР нанесли удар по авиабазе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате которого был уничтожен самолет E-3. В ходе удара иранские силы также повредили другие самолеты, передает пресс-служба Корпуса.

Отметим, что E-3 оснащен системой дальнего радиолокационного обнаружения. Фактически самолет является воздушным центром управления, который координирует работу ВВС. Уничтожение подобного самолета может нарушить координацию в рядах военно-воздушных сил.

Военное командование США пока не сообщало о потере самолета в ходе иранского удара.