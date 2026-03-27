Глава МИД Азербайджана направил слова признательности Аббасу Аракчи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов выразил слова признательности своему иранскому коллеге Аббасу Аракчи за слова благодарности в адрес Баку.

Глава дипведомства Азербайджана Джейхун Байрамов направил слова признательности главе МИД Ирана Аббасу Аракчи, который ранее поблагодарил Баку за гуманитарную помощь. Байрамов в сообщении своему иранскому коллеге отметил дружественный характер отношений двух народов. 

"Ваши искренние слова и благодарность ценны для нас. Народы Азербайджана и Ирана - дружественные и братские народы. Это также составляет основу наших отношений взаимоуважения и исторических связей между двумя странами. Желаем Ирану мира и спокойствия в кратчайшие сроки!"

– Джейхун Байрамов

Отметим, что ранее Аббас Аракчи на азербайджанском языке поблагодарил Баку за гумпомощь, а также создание условий для доставки грузов из других стран.

Вам может быть интересно

