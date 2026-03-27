В Исламабаде стартовали переговоры Египта, Турции и Саудовской Аравии – СМИ

CNN: Пакистан возглавил переговорный процесс по ситуации на Ближнем Востоке с участием Египта, Турции и Саудовской Аравии.
В Исламабаде начались консультации по ситуации на Ближнем Востоке. В переговорном процессе участвуют главы дипведомств Пакистана, Египта, Турции и Саудовской Аравии, передает CNN.
По данным издания, в фокусе внимания сторон деэскалация на Ближнем Востоке, а также вопросы безопасности.
По информации источников, важнейшее место в этом процессе отводится Исламабаду, который поддерживает контакты как с Тегераном, так и с Вашингтоном. В частности, Пакистан передал Ирану мирный проект США из 15 пунктов.
Однако аналитики критически относятся к возможности достижения быстрых результатов.