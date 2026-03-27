Вестник Кавказа

В Исламабаде стартовали переговоры Египта, Турции и Саудовской Аравии – СМИ

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
CNN: Пакистан возглавил переговорный процесс по ситуации на Ближнем Востоке с участием Египта, Турции и Саудовской Аравии.

В Исламабаде начались консультации по ситуации на Ближнем Востоке. В переговорном процессе участвуют главы дипведомств Пакистана, Египта, Турции и Саудовской Аравии, передает CNN. 

По данным издания, в фокусе внимания сторон деэскалация на Ближнем Востоке, а также вопросы безопасности. 

По информации источников, важнейшее место в этом процессе отводится Исламабаду, который поддерживает контакты как с Тегераном, так и с Вашингтоном. В частности, Пакистан передал Ирану мирный проект США из 15 пунктов. 

Однако аналитики критически относятся к возможности достижения быстрых результатов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
930 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.