США пропустят российский танкер с нефтью на Кубу

Власти США разрешат танкеру с российской нефтью пройти к берегам Кубы, по словам американского лидера Дональда Трампа, гуманитарные поставки не вызывают возражений.

По данным газеты The New York Times, танкер с нефтью из России сможет пройти на Кубу, несмотря на ранее объявленную США энергетическую блокаду острова. На танкере находится около 730 тыс баррелей нефти, прибыть в Матансас на Кубе судно может к 31 марта.

Трамп сообщил, что не возражает против гуманитарных поставок нефти, в том числе российских, на остров.

"У нас там есть танкер. (...) Если какая-либо страна хочет отправить немного нефти на Кубу, прямо сейчас у меня нет проблем, будь то Россия или нет"

– Дональд Трамп

Он отметил, что на Кубе "должны выжить", но это не касается действующего режима на Кубе.

"Это не окажет влияния. Кубе конец. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и не имеет значения, получат они нефть или нет"

– Дональд Трамп