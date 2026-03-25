Турция и страны Ближнего Востока готовят меры для переговоров Тегерана и Вашингтона

Турция и страны Ближнего Востока начали работу над действиями, направленными на устойчивость переговорного процесса между США и Ираном. Шаги должны выступить сдерживающим фактором при возможном срыве переговорного процесса, рассказал турецкий диписточник.

"Турецкая сторона совместно со странами Ближнего Востока готовит меры, направленные на обеспечение устойчивости переговорного процесса между США и Ираном, учитывая риск возможных попыток их срыва. Подобные попытки предпринимались и в прошлом, поэтому важно заранее создать условия, которые позволят сохранить диалог и не допустить его дестабилизации"

– источник

Анкара также рассчитывает, что США и Иран достигнут согласия по дате и месту переговоров, передает РИА Новости.

Одним из важных посредников на возможных переговорах может стать Пакистан, который поддерживает связи как с США, так и с Ираном. По данным СМИ, Исламабад передал Тегерану мирный проект Дональда Трампа из 15 пунктов.