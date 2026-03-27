Исхак Дар: Исламабад готов принять встречу Иран-США на следующей неделе

В Исламабаде уже подготовлена площадка для приема первой встречи между властями Ирана и США по урегулированию иранского конфликта, сообщили в МИД Пакистана.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар рассказал о высокой вероятности встречи представителей Ирана и США по прекращению иранской войны – она может состояться уже в первых числах апреля в Исламабаде.

Исхак Дар подчеркнул, что Пакистан очень серьезно подходит к возложенной на него миссии организации первых переговоров двух государств после начала войны США и Израиля против Ирана.

"Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и содействовать их проведению в ближайшие дни для всестороннего и прочного урегулирования текущего конфликта"

– Исхак Дар

Такое заявление пакистанский министр сделал после дипломатических консультаций с коллегами из Турции, Саудовской Аравии и Египта.

Также Исхак Дар высказал признательность Тегерану и Вашингтону за то, что они доверили Исламабаду обеспечение дипломатических контактов между ними в разгар войны.