Никол Пашинян прокомментировал провокацию в храме Святой Анны

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что полиция действовала по закону страны, задержав пытавшихся напасть на политика провокаторов в храме в Ереване.

Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал попытку нападения в храме Святой Анны в Ереване, которая произошла сегодня утром во время праздничной службы по случаю Вербного воскресенья. По словам политика, правоохранители, задержавшие провокаторов из националистических кругов страны, действовали без его личных указаний. 

"Полиции для выполнения своих полномочий дополнительных указаний не нужно"

– Никол Пашинян 

Ранее полиция задержала двух мужчин по факту инцидента в Ереване. Их подозревают в хулиганстве, а также во вмешательстве в служебную и политическую деятельность.

Вам может быть интересно

