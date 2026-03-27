Националисты совершили провокацию против Пашиняна в церкви в Вербное воскресенье

Агент армянских националистов попытался напасть на Никола Пашиняна в церкви во время литургии Вербного воскресенья. Пашинян не позволил провокации нарушить ход праздничной службы.

Сегодня утром, когда председатель армянского правительства Никол Пашинян участвовал в праздничной литургии Вербного воскресенья (Цахказард) в церкви Святой Анны, против него была совершена провокация политическими противниками современного курса Армении – националистами из "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Когда Никол Пашинян уже выходил из церкви, на него попытался наброситься некий молодой мужчина. Провокатора не смутили ни святость церкви, ни значимость для всех христиан праздника Вербного воскресенья, ни обилие прихожан, вместе с которыми армянским премьер-министр пришел на литургию.

На провокацию быстро среагировала правительственная охрана и не позволила агенту националистов добраться до Пашиняна. Он попробовал ударить председателя правительства через охрану, но не дотянулся.

Прихожане вокруг выразили справедливое возмущением тем, что провокатор нарушает нормы поведения в церкви прямо посреди литургии, но Никол Пашинян призвал их продолжить участие в праздничной службе и покинул церковь, на выходе, как и положено, трижды перекрестившись.

Как можно видеть, внутриполитические враги Армении из числа националистов не останавливаются ни перед чем, чтобы создать скандал вокруг фигуры Никола Пашиняна, ни время молитвы, ни чувства верующих, ни неприкосновенность церкви их не останавливает.

Никол Пашинян, в свою очередь, повел себя достойно и сделал все, чтобы попытка нападения на него не нарушила ход праздничной службы в честь Вербного воскресенья.