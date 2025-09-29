Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на турнире в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре бронзовые медали завоевали азербайджанские паратхэквондисты на Открытом турнире в Турции, который собрал спортсменов из 67 стран.

Представители сборной Азербайджана по паратхэквондо добыли четыре бронзовых медали на Открытом международном турнире, который приняла Турция.

Три награды оказались в активе Сабира Зейналова (58 кг), Амина Алиева (63 кг) и Имамеддина Халилова (70 кг). Женская команда также не осталась без награды – бронзу взяла Самая Гасанова (47 кг).

Спортсмены состязались в стенах Спортивного зала Антальи. Масштабное спортивное событие собрало более 2,5 тыс участников, представлявших 67 стран мира. Состязания завершатся 31 марта.

Напомним, Анталья также оказалась счастливой и для азербайджанской гимнастики: в середине марта представитель сборной страны Никита Симонов добыл здесь бронзу в упражнениях на кольцах.

