Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на турнире в Турции

Представители сборной Азербайджана по паратхэквондо добыли четыре бронзовых медали на Открытом международном турнире, который приняла Турция.

Три награды оказались в активе Сабира Зейналова (58 кг), Амина Алиева (63 кг) и Имамеддина Халилова (70 кг). Женская команда также не осталась без награды – бронзу взяла Самая Гасанова (47 кг).

Спортсмены состязались в стенах Спортивного зала Антальи. Масштабное спортивное событие собрало более 2,5 тыс участников, представлявших 67 стран мира. Состязания завершатся 31 марта.

Напомним, Анталья также оказалась счастливой и для азербайджанской гимнастики: в середине марта представитель сборной страны Никита Симонов добыл здесь бронзу в упражнениях на кольцах.