Галибаф заявил о готовности Ирана к наземному вторжению

Председатель меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф завил, что армия ИРИ готова отразить возможное наступление сухопутных сил США.

"Наши люди ждут наземного вторжения американских солдат, чтобы сжечь их и навсегда наказать их региональных партнеров"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Как отметил Галибаф, Вашингтон декларирует готовность к дипломатии, однако при этом ведет подготовку к наземной операции. По словам государственного деятеля, операция США против Ирана складывается не в пользу Вашингтона, в связи с чем команда Дональда Трампа представила мирный план из 15 пунктов.

Ранее СМИ сообщали о подготовке наземной операции армии США против Ирана. По данным источников в Пентагоне, операция может занять до двух месяцев.