Галибаф заявил о готовности Ирана к наземному вторжению

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что армия Ирана готова отразить вторжение США, если Вашингтон примет решение о наземной операции.

Председатель меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф завил, что армия ИРИ готова отразить возможное наступление сухопутных сил США. 

"Наши люди ждут наземного вторжения американских солдат, чтобы сжечь их и навсегда наказать их региональных партнеров"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Как отметил Галибаф, Вашингтон декларирует готовность к дипломатии, однако при этом ведет подготовку к наземной операции. По словам государственного деятеля, операция США против Ирана складывается не в пользу Вашингтона, в связи с чем команда Дональда Трампа представила мирный план из 15 пунктов. 

Ранее СМИ сообщали о подготовке наземной операции армии США против Ирана. По данным источников в Пентагоне, операция может занять до двух месяцев.

