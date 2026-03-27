Ереван и Тегеран приостановили переговоры по стратегическому партнерству

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал о прекращении двустороннего диалога с иранскими дипломатами по разработке договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в связи с продолжающейся больше месяца войной в Иране.
О подготовке нового ирано-армянского договора стало известно за три недели до войны – об этом объявил посол Исламской Республики в РА Мехди Собхани. Однако боевые действия и гибель руководства ИРИ, отвечавшего за принятие стратегических внешнеполитических решений поставили эту работу на паузу.
"На данный момент это не обсуждается. Был запланирован визит, в рамках этого визита ожидалось обсуждение документа. По крайней мере, на текущий момент о реализации не говорится"
– Арарат Мирзоян
Тем не менее, подчеркнул армянский министр, Ереван остается в постоянном контакте с Тегераном. Также он отметил, что Армения призывает к деэскалации ситуации и скорейшему прекращению войны на территории ее южного соседа.