Иран атаковал военную базу США в Иордании

КСИР задействовал беспилотники при ударе по базе США в Иордании. Целью стал склад с подготовительным оборудованием.
Иранские войска атаковали беспилотниками военную базу США в Иордании. Сообщается, что целью атаки стал склад со вспомогательным оборудованием.
"Дорогой народ исламского Ирана! Твои мужественные сыны в армии Исламской Республики Иран с сегодняшнего раннего утра нанесли свои удары БПЛА по складу подготовительного и вспомогательного оборудования и местам размещения войск США на базе Аль-Азрак в Иордании"
– КСИР
Военные США пока не комментировали эту информацию. Сообщений о последствиях атаки не поступало.
Ранее КСИР атаковал базу ВВС США в Саудовской Аравии. По данным Корпуса, военным удалось уничтожить самолет разведки Е-3.