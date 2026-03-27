Вестник Кавказа

Иран атаковал военную базу США в Иордании

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
КСИР задействовал беспилотники при ударе по базе США в Иордании. Целью стал склад с подготовительным оборудованием.

Иранские войска атаковали беспилотниками военную базу США в Иордании. Сообщается, что целью атаки стал склад со вспомогательным оборудованием. 

"Дорогой народ исламского Ирана! Твои мужественные сыны в армии Исламской Республики Иран с сегодняшнего раннего утра нанесли свои удары БПЛА по складу подготовительного и вспомогательного оборудования и местам размещения войск США на базе Аль-Азрак в Иордании"

– КСИР 

Военные США пока не комментировали эту информацию. Сообщений о последствиях атаки не поступало. 

Ранее КСИР атаковал базу ВВС США в Саудовской Аравии. По данным Корпуса, военным удалось уничтожить самолет разведки Е-3.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
680 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.