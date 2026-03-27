Пытавшиеся напасть в церкви на Пашиняна провокаторы предстанут перед судом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Деяние злоумышленника, намеревавшегося атаковать армянского лидера Никола Пашиняна в храме, и двоих его подельников расследуется по статьям "хулиганство" и "вмешательство в деятельность чиновника".

Следственный комитет Армении расследует инцидент с нападением на председателя правительства Никола Пашиняна в церкви и представит суду результаты следствия. Об этом сегодня рассказала пресс-секретаря СКА Кима Авдалян.

Напомним, что при посещении Николом Пашиняном праздничной службы в честь Вербного воскресенья в церкви святой Анны в Ереване на него попытался напасть провокатор из числа сторонников радикальных националистов. Охрана не позволила злоумышленнику добраться до премьер-министра и ударить его.

По данным МВД Армении, провокатор действовал не один, а в составе организованной группы. На данный момент известно о троих задержанных по подозрению в попытке нападения на председателя правительства.

Как пишет ТАСС, Кима Авдалян уточнила, что против задержанных заведены уголовные дела по двум статьям УК РА – хулиганство и вмешательство в деятельность чиновника.

