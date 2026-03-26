Вестник Кавказа

США усилились отрядами сил спецопераций на Ближнем Востоке

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближневосточный регион переброшены сотни американских военных из сил спецопераций, в том числе спецназовцы ВМС США, пишут СМИ.

Группировка военных США на Ближнем Востоке усилилась несколькими сотнями военнослужащих сил специальных операций, пишет со ссылкой на двух военных представителей США газета The New York Times.

Собеседники издания рассказали, что отряды, включающие армейских рейнджеров и спецназовцев ВМС США присоединятся к морским пехотинцам и десантникам. Пока конкретные военные задачи перед отрядами не поставлены. Источники полагают, что бойцы спецподразделений могут быть использованы Трампом в рамках следующих задач:

  • обеспечение безопасности в Ормузском проливе,
  • захват иранского острова Харк,
  • захват высокообогащенного урана в Исфахане.

По данным The New York Times, в настоящее время на Ближнем Востоке находится более 50 тыс американских военных, численность группировки на 10 тыс превышает стандартную.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.