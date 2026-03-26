США усилились отрядами сил спецопераций на Ближнем Востоке

Группировка военных США на Ближнем Востоке усилилась несколькими сотнями военнослужащих сил специальных операций, пишет со ссылкой на двух военных представителей США газета The New York Times.

Собеседники издания рассказали, что отряды, включающие армейских рейнджеров и спецназовцев ВМС США присоединятся к морским пехотинцам и десантникам. Пока конкретные военные задачи перед отрядами не поставлены. Источники полагают, что бойцы спецподразделений могут быть использованы Трампом в рамках следующих задач:

обеспечение безопасности в Ормузском проливе,

захват иранского острова Харк,

захват высокообогащенного урана в Исфахане.

По данным The New York Times, в настоящее время на Ближнем Востоке находится более 50 тыс американских военных, численность группировки на 10 тыс превышает стандартную.