Вестник Кавказа

Тегеран не будет проводить переговоры с Вашингтоном – МИД Ирана

Тегеран не будет проводить переговоры с Вашингтоном – МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране заявили об отсутствии планов вести переговоры по ядерной программе с Вашингтоном. Стороны провели пять раундов непрямых переговоров.

Официальный представитель иранской дипломатии Эсмаил Багаи сообщил об отсутствии у Тегерана планов проводить с американской стороной переговоры по ядерной программе.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики отметил, что в настоящее время в этой сфере нет программы, но в любой момент решение будет принято.

Багаи подчеркнул, что это произойдет, когда того потребуют интересы и выгоды Ирана.

Стоит добавить, что США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Шестой раунд должен был состояться 15 июля, но из-за атаки Тель-Авива он не состоялся.

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