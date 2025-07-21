Тегеран назначил новых послов в Грузию и Армению

Посольства Ирана в Грузии и Армении получили новых руководителей. Имена послов назвал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.
Иран назначил новых послов в Тбилиси и Ереване, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Дипломат рассказал, что представлять интересы ИРИ в Грузии будет Али Моджани.
Посольство в Ереване, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, возглавит Халил Ширгулами.
Напомним, что 17 августа официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что мир и стабильность на Южном Кавказе очень важны для Тегерана. Дипломат обратил внимание на хорошие отношения, которые сложились у ИРИ со странами Южного Кавказа. По его словам, Тегеран готов поддержать любой шаг, который позволит укрепить двустороннее сотрудничество.