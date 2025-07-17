Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонный разговор

Главы МИД Турции и Ирана обсудили предстоящие переговоры по иранской ядерной проблеме.

Главы дипломатии Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели разговор по телефону, в рамках которого затронули предстоящие консультации по иранскому атому в Стамбуле. Стороны также обсудили события в Газе.

"Сегодня состоялся телефонный разговор Фидана с Аракчи. В ходе разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в Стамбуле в пятницу"

– диписточник в МИД Турции

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран проведет переговоры с дипломатами "евротройки" в Стамбуле, передает РИА Новости.

Напомним, что европейские страны представили Тегерану дедлайн по ядерным переговорам. Согласно позиции "евротройки", соглашение по атому должно быть достигнуто к концу лета, в противном случае против Исламской Республики будут введены санкции.