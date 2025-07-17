Вестник Кавказа

Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонный разговор

Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД Турции и Ирана обсудили предстоящие переговоры по иранской ядерной проблеме.

Главы дипломатии Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели разговор по телефону, в рамках которого затронули предстоящие консультации по иранскому атому в Стамбуле. Стороны также обсудили события в Газе. 

"Сегодня состоялся телефонный разговор Фидана с Аракчи. В ходе разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в Стамбуле в пятницу"

– диписточник в МИД Турции 

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран проведет переговоры с дипломатами "евротройки" в Стамбуле, передает РИА Новости. 

Напомним, что европейские страны представили Тегерану дедлайн по ядерным переговорам. Согласно позиции "евротройки", соглашение по атому должно быть достигнуто к концу лета, в противном случае против Исламской Республики будут введены санкции.

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