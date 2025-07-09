Турция осудила удары Израиля по Сирии

Парламент Турции принял резолюцию, осуждающую действия Израиля в Сирии. Подчеркивается дестабилизирующая роль Тель-Авива в событиях в арабской республике.

Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции выступила с осуждением ударов Израиля по территории Сирии.

В резолюции, которая была представлена спикером Нуманом Куртулмушем, сообщается, что боевые действия ВС Израиля угрожают стабильности в Сирии и регионе.

Отмечается, что действия Израиля нарушают международное право, а также территориальную целостность Сирии.

"Эти атаки Израиля направлены на дестабилизацию Сирии и всего региона. На данный момент непонятное молчание и неэффективность международного сообщества поощряют эту беззаконную и безрассудную агрессию Израиля"

– резолюция парламента Турции

Отметим, что ситуация в Сирии обострилась после столкновений друзов с правительственными отрядами нового Дамаска. Израиль поддержал друзов и нанес удары по Дамаску и ряду других целей в Сирии.