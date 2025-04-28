Тегеран хочет братства и равенства с Баку и Москвой

Иран стремится к братским отношениям с соседями и не хочет конфронтации, отметил президент страны Пезешкиан.

Иран хочет братства и равенства с Азербайджаном, Россией и другими важными для Тегерана евразийскими партнерами. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами в провинции Керманшах.

"Мы хотим мира и спокойствия внутри страны и в отношениях с нашими соседями. Мы хотим братства и равенства с Азербайджаном, Россией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Саудовской Аравией"

– Масуд Пезешкиан

Пезешкиан также отметил, что власти страны не допустят втягивания Ирана в военный конфликт, как этого хотят некоторые другие государства.

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран не будет отказываться от своей позиции по ядерной программе. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Исламская Республика не испугается угроз президента США Дональда Трампа.