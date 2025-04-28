Вестник Кавказа

Тегеран хочет братства и равенства с Баку и Москвой

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Иран стремится к братским отношениям с соседями и не хочет конфронтации, отметил президент страны Пезешкиан.

Иран хочет братства и равенства с Азербайджаном, Россией и другими важными для Тегерана евразийскими партнерами. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами в провинции Керманшах.

"Мы хотим мира и спокойствия внутри страны и в отношениях с нашими соседями. Мы хотим братства и равенства с Азербайджаном, Россией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Саудовской Аравией"

– Масуд Пезешкиан 

Пезешкиан также отметил, что власти страны не допустят втягивания Ирана в военный конфликт, как этого хотят некоторые другие государства.

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран не будет отказываться от своей позиции по ядерной программе. Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Исламская Республика не испугается угроз президента США Дональда Трампа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.