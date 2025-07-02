Вестник Кавказа

Тбилиси выделил 44 млн лари на помощь регионам

Тбилиси выделил 44 млн лари на помощь регионам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии поддержали регионы страны дотациями на 44 млн лари.

Правительство Грузии поддержит регионы страны финансово. Из бюджета страны выделено 44 млн лари. 

Сообщается, что средства получат 28 муниципалитетов на территории страны. 

"Наибольшая сумма выделена району Чиатура (7,5 миллиона лари) и Багдати (2,9 миллиона лари). Еще три района получили по 2,5 миллиона лари"

– правительство Грузии 

Другие районы Грузии получили дотаций от 350 тыс до 2,2 млн лари.

Сообщается, что при распределении помощи власти учитывают доходы в бюджет того или иного района.

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