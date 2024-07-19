Грузия озвучила число трудовых нелегалов

В Грузии озвучили скандальные данные о числе нелегально работающих иностранцев – оказалось, их число может доходить до 200 тысяч человек, что серьезно влияет на уровень безработицы в стране.

Грузинское радио "палитра" сегодня озвучило скандальную новость: число нелегально трудоустроенных в стране может доходить до 200 тыс человек, заявил председатель юридического комитета Ассоциации работодателей Вахтанг Шургая.

"В Реестре трудовых мигрантов зарегистрировано 42 тыс человек, но это легально, хотя в пояснительной записке к поправкам говорилось, что за два года в Грузии осталось более 200 тыс человек: эти люди, предположительно, трудоустроены, но нелегально"

- Вахтанг Шургая

Парламент Грузии уже одобрил закон "О трудовой миграции", согласно которому для трудоустройства в Грузии иностранцам потребуется специальное разрешение от работодателя, причем при его смене всю процедуру придется проходить заново, отметил юрист, передает Sputnik Грузия.

Многое зависит от самих работодателей – пока закон не вступил в силу, они могли бы потребовать у нанятых ими иностранцев предоставить диплом, сертификат и прочие документы, чтобы оформить их легально до 1 октября 2025 года.

С наступлением этой даты иностранцы в Грузии должны будут получить разрешение на работу, после чего обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии.

Впрочем, в разрешении на работу могут и отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда и если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев.

За нарушение закона для иностранцев и компаний установлены серьезные штрафы - от 2 до 7 тыс лари ($730 - $2500).