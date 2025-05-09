Тбилиси продолжает избавляться от наследия Саакашвили

Один из самых экстравагантных комплексов в Тбилиси, так называемые "трубы Фуксаса" могут снести. В пользу инициативы высказался мэр города и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Они не ухожены и превратились в рассадник мусора — этот уродливый объект должен быть демонтирован, а на его месте необходимо реализовать новый проект того же масштаба"
- Каха Каладзе
Он передал, что на месте комплекса может появиться отель.
Новый владелец "труб" еще не комментировал предложение о сносе комплекса, однако грузинские СМИ полагают, что вопрос уже улажен с мэрией Тбилиси.
Напомним, что строительство киноконцертного зала, или "труб Фуксаса" началось в парке Рике в Тбилиси в 2012 году, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В этом же году он проиграл выборы "Грузинской мечте", которая приостановила финансирование проекта.
Еще при Саакашвили на проект было выделено свыше $25 млн. Он должен был стать частью композиции с "Мостом мира", зданием Дома юстиции и резиденцией президента над центром города, однако "трубы" уже 12 лет никем не используются.
Ранее власти Тбилиси снесли мост у Дома юстиции, который также был построен еще при Саакашвили. Экспертиза выявила, что он находился в аварийном состоянии.