Тбилиси продолжает избавляться от наследия Саакашвили

Мэрия Тбилиси хочет избавиться от еще одного здания, построенного во время президентства Михаила Саакашвили. Под снос может попасть киноконцертный зал, именуемый "трубами Фуксаса", в парке Рике.

Один из самых экстравагантных комплексов в Тбилиси, так называемые "трубы Фуксаса" могут снести. В пользу инициативы высказался мэр города и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Они не ухожены и превратились в рассадник мусора — этот уродливый объект должен быть демонтирован, а на его месте необходимо реализовать новый проект того же масштаба"

- Каха Каладзе

Он передал, что на месте комплекса может появиться отель.

Новый владелец "труб" еще не комментировал предложение о сносе комплекса, однако грузинские СМИ полагают, что вопрос уже улажен с мэрией Тбилиси.

Напомним, что строительство киноконцертного зала, или "труб Фуксаса" началось в парке Рике в Тбилиси в 2012 году, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В этом же году он проиграл выборы "Грузинской мечте", которая приостановила финансирование проекта.

Еще при Саакашвили на проект было выделено свыше $25 млн. Он должен был стать частью композиции с "Мостом мира", зданием Дома юстиции и резиденцией президента над центром города, однако "трубы" уже 12 лет никем не используются.

Ранее власти Тбилиси снесли мост у Дома юстиции, который также был построен еще при Саакашвили. Экспертиза выявила, что он находился в аварийном состоянии.