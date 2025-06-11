Тбилиси и Белград соединил авиарейс Air Serbia

В международном аэропорту Тбилиси накануне впервые приземлился регулярный прямой авиарейс из Белграда, который совершила сербская национальная авиакомпания Air Serbia – теперь самолеты между столицами будут летать трижды в неделю.

Накануне утром в международном аэропорту столицы Грузии впервые совершил посадку регулярный авиарейс национального авиаперевозчика Сербии – авиакомпании Air Serbia, самолет Airbus 319 привез в Тбилиси первых пассажиров из Белграда, сообщили в управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми компании TAV Georgia.

С первым рейсом из Сербии в Грузию прилетела министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич, в правительственном терминале международного аэропорта Тбилиси ее встретили заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисишвили, генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и посол Сербии в Грузии и Армении Татьяна Панайотович-Цветкович, передает Sputnik Грузия.

Новое направление уже пользуется повышенным спросом у сербских туристов: так, в минувшем 2024 году общий пассажиропоток между двумя странами составил 16 839 пассажиров, показав рост в 66%.

Теперь преодолевать расстояние между двумя столицами им будет проще – планируется, что рейсы между Белградом и Тбилиси будут выполняться три раза в неделю.

Напомним, Air Serbia - преемница первой сербской национальной авиакомпании Aeroput, основанной в далеком 1927 году.