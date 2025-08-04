Вестник Кавказа

Свыше 4,5 млн туристов отдохнули на Ставрополье с начала 2025 года

Ставропольский край принял на 400 тыс туристов за первые полгода текущего года. Всего за этот период в регионе отдохнуло 4,5 млн человек.

За первые шесть месяцев 2025 года Ставропольский край принял на 400 тыс туристов больше, чем за аналогичный период 2024 года, рассказали в пресс-службе управления и информационной политики губернатора и правительства региона.

"За первое полугодие 2025 года, согласно данным сотового оператора, Ставропольский край посетили около 4,5 млн гостей, что на 400 тыс. больше показателей аналогичного периода 2024 года"

- пресс-служба

Рост туристического потока в регион – это результат системной работы по развитию туристической инфраструктуры и продвижению региона как всесезонного курорта, подчеркнул глава Минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов.

Одним из быстроразвивающихся направлений в Ставропольском крае считается семейный туризм. За шесть месяцев в регионе отдохнули свыше 500 тыс детей.

Помимо этого, фиксируется изменение возрастной структуры туристов: только 5,6% гостей относятся к старшей возрастной группе.

