Свыше 218 млн рублей выделят на аэропорт Грозного в 2025 году

За два месяца Чечня получит более 218 млн рублей на строительство аэропорта Грозного. Средства из резервного фонда выделит российское правительство.

В 2025 году на строительство аэропорта в столице Чечни Минтранс РФ из резервного фонда получит 218,4 млн рублей, информирует пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором отмечается, что средства выделены в рамках проекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система". Аэропорт в Грозном до конца текущего года должен быть построен не менее чем на 60%.

Сейчас в воздушной гавани один терминал и одна взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,5 км. В рамках модернизации аэропорта будет построен новый терминал и новая, более протяженная ВПП, а также ряд производственных объектов.

Завершить работы в аэропорту Грозного должны в 2026 году.