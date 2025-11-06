Суд в КБР вынес приговор по делу о мошенничестве на 25 млн рублей

Суд в КБР приговорил к трем годам тюрьмы юристку за мошенничество с землей на 25 млн рублей

Суд в Нальчике вынес приговор по уголовному делу в отношении юриста, которая организовала аферу с земельными участками на 25 млн рублей, передает прокуратура КБР.

Согласно материалам следствия, мошенница предлагала за вознаграждение оформить в частную собственность государственные земли, при этом полученные средства были похищены.

"57-летняя жительница республики в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли, и похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг"

– прокуратура КБР

Преступница проведет ближайшие три года в колонии общего режима. Ее имущество арестовано.