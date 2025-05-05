Суд оставил в силе приговор Саакашвили

Приговор Михаилу Саакашвили оставили в силе. Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года.

Тбилисский апелляционный суд принял решение оставить в силе приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы.

В середине марта суд приговорил экс-главу государства к 4 с половиной годам лишения свободы. Общий срок заключения для Саакашвили составит 12 с половиной лет.

"Он приговорен к четырем годам и шесть месяцам лишения свободы, данный срок частично прибавляется к наказанию от 12 марта, предусматривающему 8 лет лишения свободы и запрет занимать должности в госсекторе в течение трех лет"

– судья Михаил Джинджолия

Действие наказания вступило в силу 1 октября 2021 года. Он должен выйти на свободу в 2034 году.