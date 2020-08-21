Строительство нового горнолыжного курорта задерживается в Армении

Власти Армении выражают обеспокоенность в связи с ситуацией с горнолыжным курортом на горе Арагац – его строительство сильно задерживается. Представители компании-инвестора назвали причину.

Проект горнолыжного курорта, который должен быть построен на горе Арагац, серьезно задерживается, рассказал глава Минэкономики Армении Геворк Папоян.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями инвестора – компании "Рид".

Глава экономического ведомства обратил внимание, что такие масштабные проекты должны воплощаться в жизнь оперативно и эффективно, так как подобное промедление тормозит социально-экономическое развитие области.

Представители компании "Рид" в ответ пояснили, что проблема связана с ситуацией с жителями сел, на землях которых должен вырасти курорт, – ее так и не удалось урегулировать.

Напомним, что жители одного из таких сел, Варденута, устроили уже несколько акций протеста, перекрыв дорогу Ереван - Ванадзор. Они недовольны ценой, за которую компания хочет купить у них землю: это 345 драмов, то есть примерно $0,9 за квадратный метр.