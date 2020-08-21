Строительство нового горнолыжного курорта задерживается в Армении

Проект горнолыжного курорта, который должен быть построен на горе Арагац, серьезно задерживается, рассказал глава Минэкономики Армении Геворк Папоян.
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями инвестора – компании "Рид".
Глава экономического ведомства обратил внимание, что такие масштабные проекты должны воплощаться в жизнь оперативно и эффективно, так как подобное промедление тормозит социально-экономическое развитие области.
Представители компании "Рид" в ответ пояснили, что проблема связана с ситуацией с жителями сел, на землях которых должен вырасти курорт, – ее так и не удалось урегулировать.
Напомним, что жители одного из таких сел, Варденута, устроили уже несколько акций протеста, перекрыв дорогу Ереван - Ванадзор. Они недовольны ценой, за которую компания хочет купить у них землю: это 345 драмов, то есть примерно $0,9 за квадратный метр.