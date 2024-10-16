Вестник Кавказа

Строительный кран обрушился в Севастополе

© Фото: МЧС РФ
ЧП со строительным краном произошло сегодня утром в Севастополе. По данным городского МЧС, один человек погиб, есть также раненые.

Обрушение крана случилось сегодня на стройке в Севастополе, о трагедии сообщает управление МЧС по городу.

ЧП произошло в районе проспекта Октябрьской Революции. Сигнал о нем был получен в 10.04 мск.

Сообщается, что в результате погиб один человек. Еще двое были ранены.

На месте событий работают силы МЧС России и севастопольской Спасательной службы. Задействованы медицинские бригады.

