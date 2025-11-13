Страны СНГ запустят совместный кинофестиваль

Кинофестиваль стран СНГ планируется запустить в ближайшее время. Он будет проходить в Минске, Ташкенте, Москве и других городах.

Культурное сотрудничество стран СНГ может выйти на новый уровень: обсуждается идея создания совместного кинофестиваля. О новом проекте рассказал глава Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Тахир Иханов.

"В целом могу сказать, что в странах-членах СНГ проводятся различные международные кинематографические мероприятия, и эти мероприятия стимулируют развитие киноиндустрии"

– Тахир Иханов

Как отметили в исполкоме СНГ, проект получит название "Содружество". Кинофестиваль не будет иметь одной фиксированной площадки, а охватит сразу несколько крупных событий в киноиндустрии на территории стран Содружества. В частности, планируется проведение фестиваля в рамках Минского, Ташкентского, Московского и других фестивалей.