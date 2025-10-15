Глава Совфеда примет участие в осенней сессии МПА СНГ в Душанбе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня примет участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, во время которого запланирована ежегодная процедура избрания председателя Совета.

Сегодня столица Таджикистана Душанбе впервые примет двухдневную выездную сессию МПА СНГ, которая организована по инициативе председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустама Эмомали.

Российскую парламентскую делегацию на ней возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а в ее состав войдут заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова, Григорий Карасин, Николай Владимиров, Владимир Джабаров, Александр Савин, Владимир Кожин и Олег Цепкин, пишет "Парламентская газета".

Завтра, 14 ноября, Матвиенко выступит на 59-м пленарном заседании Ассамблеи. Также пройдут двусторонние встречи, в ходе которых парламентарии рассмотрят ряд модельных законов и поправок в модельные кодексы, а также перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2026-2028 годы.

В работе сессии будут участвовать делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и представители партнерских организаций.

Напомним, что в текущем 2025 году Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств, в Душанбе в октябре прошло заседание Совета глав государств СНГ.